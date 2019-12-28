رياضة | تطورات إصابة مروان محسن في الأهلي

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ينفذ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.

وشارك مروان محسن في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.