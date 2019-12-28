رياضة | فايلر: لا أهتم بضغط المباريات للأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مسألة ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.

وأضاف فايلر ــ وذلك قبل ساعات من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التي يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأوضح أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.