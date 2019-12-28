رياضة | عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي الصفاقسي التونسي عرضُا إلى النادي الأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج اللاعب الأنجولي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم، حيث بات أقرب اللاعبين الراحلين عن المارد الأحمر في يناير المقبل.

وطلب النادي التونسي من نظيره الأهلي تحديد القيمة المالية للموافقة على رحيل اللاعب الأنجولي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبات جيرالدو قريبًا من الرحيل عن النادي الأهلي في يناير المقبل، حيث يأمل مسئولو النادي الأحمر في التخلص من اللاعب الأنجولي حتى يسمح لهم بالتعاقد مع مهاجم أجنبي أخر.