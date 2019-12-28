رياضة | الزمالك يواجه زيسكو تحت شعار المصالحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه زيسكو تحت شعار المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخرج نادي الزمالك في الساعة الثالثة عصر اليوم لمواجهة نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دجوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره خاصة أن مازيمبي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين في المركز الثالث ثم زيسكو يونايتد الزامبي صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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وحقق نادي مازيمبي الكونغولي نقطة من تعادلاً مثيراً أمام أول أغسطس 1-1، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة الأنغولية "لواندا"، أحرز هدف مازيمبي رينفورد كالابا في الدقيقة 9.

وأدرك مولمبو لاعب أول أغسطس هدف التعادل في الدقيقة 13، ليكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، ويبحث الزمالك عن الفوز لمواصلة التقدم نحو هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي في منافسات البطولة الأفريقية.