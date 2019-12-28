رياضة | كيف ضاعت الصفقة الكبرى على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ضاعت الصفقة الكبرى على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي إلى صفوف برشلونة وتحولت الصفقة إلى يوفنتوس الإيطالي بسبب وكيله.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن دي ليخت كان يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة إلا أن وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا طلب الحصول على عمولة تصل إلى 8 ملايين يورو في الصفقة وهو ما رفضه الفريق الكتالوني.

وأضافت أن برشلونة أبلغ دي ليخت بأنه لا يمكن التفاوض مع رايولا لأنهم بعيدون عن مطالبه، كما أن مينو أخبر البارسا بتقدم يوفنتوس في سباق ضم اللاعب الهولندي.

وكشف التقرير أن رايولا أراد رحيل دي ليخت إلى يوفنتوس خلال هذه الفترة، لأنه يعتقد أن ماتياس لن يكون صالحًا لبرشلونة قبل 3 سنوات ع الأقل.