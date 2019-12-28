رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينيوم

حراسة المرمى: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول حراسة المرمى: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي خط الهجوم: وليد أزارو

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