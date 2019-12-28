رياضة | حصاد رائع ونتائج مميزة للأولمبياد الخاص في 2019

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حصاد وفير وغلة كثيرة للاولمبياد الخاص في عام 2019

فوز مصر بتنظيم أول ألعاب إفريقية للاولمبياد الخاص برعاية السيسي

السيسي يكرم فارسة الاولمبياد الخاص مريم عرب بمؤتمر الشباب

مصر تحقق الفوز ب81 ميدالية متنوعة بالالعاب العالمية بأبوظبي

ذهبية كرة القدم بالهند و 5 ميداليات بفروسية البحرين

التجديد للمرة الخامسة للمهندس أيمن عبدالوهاب كرئيسا إقليميا

غلة وغيرة وحصاد متنوع حققه الاولمبياد الخاص خلال عام 2019 ، حيث قامت الرئاسة الاقليمية من خلال مقرها الرئيسى بالقاهرة بالكشف عن حصاد عام 2019 ، والذى وصفه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بأنه كان حصادا رائعا ومتنوعا وثريا ، ويأتى فى العام الأول فى النصف قرن الثانى من عمر حركة الاولمبياد الخاص بعد الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور خمسون عاما على انطلاق حركة الاولمبياد الخاص ( 1968-2018 ) ، حيث تنوع حصاد 2019 ما بين الالعاب العالمية ، والكؤوس الاقليمية ، والدورات التدريية الاقليمية والمحليه ، والتى سوف تنعكس بدورها على زيادة عدد الرياضات وزيادة عدد اللاعبين فى مختلف برامج المنطقة حيش شهدعام 2019 .

الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم فارسة الاولمبياد الخاص المصرى مريم عزب فى مؤتمر الشاب السابع ضمن مجموعه من الشباب المصرى المميزين

مصر تحقق الفوز ب 81 ميدالية فى الالعاب العالمية الصيفية بأبو ظبى 2019 بواقع 32 ميدالية ذهبية ، 25 فضية و 24 برونزية ..كما حصل 16 من اللاعبين على المركز الرابع ،14 على المركز خامس ،6 المركز سادس و4 مركز سابع بحضور المهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى .

منتخب كرة القدم للاولمبياد الخاص المصرى يحقق الفوز بذهبية البطولة الدولية لكرة القدم التى اقيمت بالهند بعد فوزها فى المباراة النهائية على النمسا بهدفين نظيفين.

مصر تحقق الفوز بخمس ميدايات بكاس الفروسية الإقليمي للأولمبياد الخاص كاس الشيخ خالد بن حمد الذى اقيم بالبحرين بفوز كریم المسلمي بفضيتين وبرونزية ، عبدالھادي سید خلیفة بفضيتين.

الاعلان فى مؤتمر صحفى بحضور د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى وتشالز تيمابى الرئيس الاقليمى لمنطقة أفريقيا عن فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للاولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس السيسى

الاولمبياد الخاص المصرى يقتنص بطاقتى تأهل للمشاركة فى الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، خلال أول كأس اقليمى للفوربول أقيم بالقاهرة بمشاركة منتخبات من مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والمغرب،

مصر تتلقى الدعوة للمشاركة فى الالعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 .

الاولمبياد الخاص المصرى شارك لأول مرة فى البطولة الأفريقية للكانوي والكياك والتي نظمها اتحاد الكانوي والكياك بمشاركة عدد من دول قارة أفريقيا والتى اقيمت بمدينة العلمين .

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولى يرافقهم الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وأسرة كنيدي شرايفر المؤسسة للأولمبياد الخاص و المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي.

وزارة الشباب والرياضة تهنىء ابطال مصر للاولمبياد الخاص المصرى على انجازهم فى عالمية أبوظبى،والدكتور اشرف صبحى حضر حفل الافتتاح وحرص على تشجيع اللاعبين واللاعبات خلال مشاركتهم فى الرياضات المختلفة .

مصر تشارك فى الدورة التدريبية الإقليمية لكبير مدربي الأولمبياد الخاص في رياضتي كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية التى اقيمت بالقاهرة ،. بمشاركة مدربين من 7 دول عربية هى مصر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والسودان، وليبيا، وتونس.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل أبطال الأولمبياد الخاص المصري بدعوة من مبادرة مصر تستطيع لزيارة معالم قناة السويس الجديدة.

ملتقي مبادرات الاولمبياد الخاص المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور وايلينا بوتاروفا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة والدكتور باسم التهامى المدير الوطنى بالأضافة إلي مشاركة ٦٩ موظف و٢٠ طفل من شركة متلايف لتأمينات الحياة، ٤٠ لاعب من صغار السن و٣٠ لاعب من الأولمبياد الخاص المصري، ١٢ طالب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبمشاركة كلية التمريض بجامعة القاهرة.

شهدت الجلسة الختامية لاجتماع المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي،,والتى عقدت بالمقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، الإعلان على قرار مجلس الإدارة عن التجديد لدورة خامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، وبالإجماع، ليكون بذلك الرئيس الإقليمي الوحيد بين الرؤساء الإقليميين الذين يتم التجديد لهم لخمس دورات متتاليةمنذ عام 2001.

بمشاركة مصرية عقد بالقاهرة مؤتمر المجلس الاقليمى لمداخلات الللاعبين القادة وتدريب اللاعب القائد على دور ممثل الصحة بمشاركة عدد من دول المنطقة مصر ، الامارات ، البحرين ، الكويت ، لبنان ، الاردن ، المغرب ، والذى يعقد عقب المؤتمر العالمى الذى عقد بالعاصمة الايرلندية دبلن ، وشهد المؤتمر مجموعه من الورشة والمحاضرات على امتداد ايام المؤتمر لإعداد اللاعبين كمتحدثين رسميين، باشراف نيبال فتونى مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير برنامج القادة من اللاعبين .

مصر تشارك فى أعمال المجلس العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والتي أقيمت خلال الفترة من ١٤ حتى ١٨ من أكتوبر الجاري، بمدينة دبلن بأيرلندا.وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تدور حول القيادة المدمجة وهي بإتاحة اللاعبين القادة في برامج الأولمبياد الخاص بإبداء آرائهم ومشاركتهم في صناعة القرارات الإستراتجية الخاصة بالبرنامج في كل بلد ووضع خطة إستراتيجية لبرنامج إعداد القادة من اللاعبين خلال ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥.وحضر اجتماعاته عدد ١٥ دولة من حول العالم

مصر تشارك فى دورة تدريبية بالقاهرة لمدربى وحكام الجمباز الايقاعى المشاركين بالالعاب العالمية بأبوظبى 2019 بحضور د. ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز و26 دارسا ودراسة من مصر والسعودية

وقع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية،.. على " كرة الأولمبياد الخاص التذكارية ". وتم التوقيع بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وذلك بمناسبة استضافة العاصمة أبوظبي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019 .

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الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى المهندس أيمن عبد الوهاب وخلفان المزروعى مدير عام الالعاب العالمية ، ديونيسيز كوديلاس رئيس الأولمبياد الخاص اليونانى جيورجوس فاسيلياديس نائب وزير الثقافة والرياضة اليوناني، ميشيل كوان الحائزة على ميدالية في التزحلق على الجليد. ، ممثل رئيس وأعضاء مجلس الأولمبياد الخاص الدولي. يشاركون فى ايقاد شعلة الالعاب العالمية من فوق جبل أولمبيك باليونان.

مصر تشارك فى اجتماعات رؤساء الوفود للالعاب العالمية بأبو ظبى ممثلة فى عمرو الطحاوى وحضور 200 رئيس وفد ود. عماد محيى الدين وشريف الفولى من الرئاسة الاقليمية.

وزير الشباب والرياضة المصرى يشهد مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب العالمية

مؤتمر صحفى عالمى فى أبو ظبى بحضور حصة بنت عيسى بو حميد ، وزيرة تنمية المجتمع بحضور ماري ديفيس الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي ،و سيف سعيد غباش عضو اللجنة العليا للألعاب الأولمبية العالمية أبوظبي 2019، و لاعبه الاولمبياد الخاص الكويتى مريم أحمد الديب المتحدثة الرسمية باسم اللاعبين .

دينا جلال حديث الالعاب العالمية

تحولت دينا جلال لاعبه الاولمبياد الخاص المصرى والمتحدثة الرسمية ب السابقة باسم لاعبى المنطقة الى حديث الالعاب العالمية التى اقيمت بأبوظبى ، عندما كشفت لهم عن كتابها وهو عبارة عن سيرتها الذاتية يحمل عنوان دينا تتحدث عن نفسها ، والذى صدر مواكبا للالعاب العالمية

أطلق الأولمبياد الخاص المصري حملة “عيون لاعبينا تهمنا” للعناية بصحة عيون أبطال الأولمبياد الخاص المصري. من خلال إجراء الفحص الشامل للعيون وتقييم وظائف الإبصار للاعبين، وتقديم النظارات الطبية والشمسية لمن هم في حاجة

شهدت ماليزيا عقد مؤتمرا رياضيا للاولمبياد الخاص مثل الرئاسة الاقليمية به د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، وتعود أهمية عقد هذا المؤتمر أن يأتى عقب انتهاء الالعاب العالمية التى اقيمت بأبوظبى مارس 2019 وقبل الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 والالعاب الصيفية بالمانيا 2023

بيبو يكرم لاعبى الاولمبياد الخاص

محمود الخطيب بيبو رئيس النادى الاهلى كرم ابطال عالمية ابوظبى للاولمبياد الخاص اعضاء الاهلى فى الافطار السنوية بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

شهد المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي اقامة الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في برامج المدارس والشباب والرياضات الموحدة .

شهدت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية مراسم حفل توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأولمبياد الخاص المصري .

مصطفي سيد عبدالفتاح ،أحمد سمير أمين عبد المجيد ،محمد حسين عبد العال إبراهيم مصر،ماهر بن خليل بن إبراهيم الجري مثلو مصر فى الدورة التدريبية لرياضة الفلور بول التى عقدت بالقاهرة بمشاركة 11دولة وهم مصر ، المغرب ، الامارات ، الأردن ، تونس ، السودان ، الكويت ، السعودية ، عمان ، ليبيا ـ فلسطين .

نظم الأولمبياد الخاص المصري، حملة التوعية بالمبادرة العالمية المدارس والرياضة الموحدة في أحد مدارس اللغات بمحافظة الجيزة، بحضور ٤٥ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري، و٥٠ طالبا وطالبة من المدرسة و١١ من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

البرازيلى كافو يشجع اللاعبين

حرص نجم منتخب البرازيل كافو حامل لقب كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 1994،و ديديه دروجبا، نجم تشلسي ومرسيليا السابق وأفضل هداف في ساحل العاج، على مشاركة لاعبى الاولمبياد الخاص فى العابهم العالمية ابوظبى

شاركت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى متمثلة فى نيبال فتونى مديرة المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد فى الاجتماع العالمي لفريق عمل برنامج اللاعبين صغار السن والذى عقد بوخارست رومانيا.

الاجتماعات الدورية لمجلس مداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص المصري ومناقشات هامة حول قانون ذوي الاعاقة الجديد بمصر

الجامعة الامريكية بالقاهرة تستقبل العديد من انشطة الاولمبياد الخاص المصري كيوم الرياضات الموحدة لموظفي متلايف لتامينات الحياة، وتستضيف أبطال الاولمبياد الخاص المصري في بمجلس اللاعبين الرياضيين لطلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة.

مشروع القوافل الطبية الموجهة للاولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع عدد من الاطباء المتطوعين للكشف الصحي علي اللاعبين في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والغربية.

غادة والى تكرم اللاعبين

تكريم الدكتور غادة والي وزير التضامن الاجتماعب لمنتخب كرة القدم رجال للاولمبياد الخاص المصري أصحاب الذهبية بكأس الاولمبياد الخاص الدولي لكرة القدم بالهند.

حفل توقيع كتاب البطل الراحل مازن السماحي بنادي الصيد المصري بحضور عدد من الاعلاميين والفنانين.

مشروعات التأهيل المهني ليونيفاي ايجيبا تجوب محافظات مصر المختلفة لتأهيل ذوي الاعاقات لسوق العمل.

تكريم السفارة البريطانية للاولمبياد الخاص المصري بحضور السفير البريطاني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

برتوكول تعاون للاولمبياد الخاص المصري مع الاتحاد المصري للكانوي والكياك ومشاركة ابطال الاولمبياد الخاص المصري ببطولة أفريقيا للكانوي والكياك