رياضة | منتخب اليد يواجه صربيا وديا اليوم خلال معسكره الخارجي الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يواجه صربيا وديا اليوم خلال معسكره الخارجي الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم السبت مضيفه المنتخب الصربي في أولي مبارياته الودية خلال معسكره بصربيا ضمن خطة الإعداد التي وضعها المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا إستعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس منتصف الشهر المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط إليّ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل .

ويعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني علي مزيج من لاعبي المنتخب المحترفين في الدوريات المحلية بالإضافة إليّ ستة لاعبين من منتخبي الناشئين أبطال العالم والشباب صاحب برونزية مونديال الشباب بأسبانيا .

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ويواجه منتخب مصر المنتخب الصربي اليوم وغدا خلال معسكره الحالي بصربيا بدعوة من الاتحاد الصربي لكرة اليد الذي يحتفل بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس إتحاد كرة اليد هناك بالإضافة إليّ أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتي في إطار إستعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها في ثلاثة دول هي النمسا وسويسرا والسويد .

وصرح هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد أن مواجهة المنتخب الصربي في مباراتان متتاليتان خلال معسكره الخارجي الأول تهدف بالدرجة الأولي للإحتكاك والمنافسة مع واحد من ضمن أفضل ٨ منتخبات في أوروبا حاليا مشيرا إليّ أن جميع لاعبي المنتخب الصربي محترفين في كل من الدوري الألماني والفرنسي والأسباني وبالتالي المنافسة ضدهم ستعود علي لاعبي المنتخب الوطني بالفائدة بغرض الوصول إليّ أفضل جاهزية للاعبي المنتخب قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية بتونس الشهر المقبل .

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم هي المباراة الودية الدولية السابعة التي يخوضها منتخب مصر بعد مواجهة منتخبات السعودية مرتان ثم البرتغال مرتان وكذلك المنتخب العراقي مرتان بالقاهرة الأسبوع الماضي خلال معسكره المغلق بالقاهرة طوال الشهر الجاري .