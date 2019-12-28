رياضة | آدم الشامى يتصدر منافسات بطولة مصر ماسترز لناشئي الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آدم الشامى يتصدر منافسات بطولة مصر ماسترز لناشئي الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر لاعب منتخب مصر للناشئين و نادى سبورتنج ادم الشامى الترتيب العام فى منافسات بطولة مصر ماسترز لناشئي وناشئات الجولف فى جولتها الثانية و المقامة حاليا بملعب نادى جولف القطامية ديونز.

وسدد ادم الشامى فى اليوم الاول 75 ضربة مسجلا ثلاث ضربات فوق المعدل.

وجاء فى المركز الثانى زميله الدولى محمد ابو العلا 77 ضربة ثم الدولى رانى الطويل 86 ضربة ثالثا وحسام عبد العال 87 ضربة رابعا والفرنسية شارلوت بيتورنى 88 ضربة خامسا .

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وفى منافسات المراحل حل ادم الشامى بالمركز الأول لمرحلة 18عاما وتلته الفرنسية شارلوت بيتورنى بالمركز الثانى .

بينما اعتلى محمد ابو العلا القمة لمرحلة 15 عاما وجاء رانى الطويل ثانيا ثم عمر المهدى ثالثا 91 ضربة وفرح المناخلى رابعا 96 ضربة وعلى سامح خامسا 97 ضربة .

وفى مرحلة 13 عاما تصدر القمة حسام عبدالعال ثم تاليا سامح الثانى 106 ضربة و نور المناخلى 111 ضربة .