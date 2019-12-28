رياضة | تدريب قوى لمنتخب اليد لخوض أولى مبارياته الودية أمام صربيا خلال أولى معسكراته الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب قوى لمنتخب اليد لخوض أولى مبارياته الودية أمام صربيا خلال أولى معسكراته الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض المنتخب الوطني لرجال كرة اليد تدريبه الأساسي اليوم بصربيا خلال معسكره التدريبي الأول وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا ومساعداه حسين زكي وهاني الفخراني إستعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا التي تنطلق منتصف الشهر المقبل .

ويخوض المنتخب الوطني مباراتان وديتان أمام نظيره المنتخب الصربي يومي السبت والأحد المقبلين بدعوة من الإتحاد الصربي لنظيره المصري والتي تأتي إحتفالا بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس الإتحاد .

وصرح علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بإتحاد كرة اليد أن المنتخب الصربي من أقوي ثمانية منتخبات في أوروبا حاليا وينتمي للمدرسة اليوغوسلافية سابقا قبل التقسيم وجميع لاعبي المنتخب الصربي محترفون في أندية الدوريات المحلية في ألمانيا والسويد وفرنسا ويشاركون في بطولة دوري أبطال أوروبا مع أنديتهم وهي المسابقة الأقوي في العالم .

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وقال علاء السيد أن المدير الفني لمنتخب مصر سيدفع ب ٦ لاعبين صاعدين من منتخبي الناشئين والشباب خلال المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني موضحا أن مواجهة صربيا في وديتان متتاليتان مفيدة للاعبي المنتخب الوطني وتأتي في إطار خطة الإعداد الفني التي وضعها المدير الفني الأسباني للمنتخب روبيرتو جارسيا باروندو إستعدادا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان ٢٠٢٠ .

وأكد رئيس لجنة المنتخبات القومية أن صربيا تعتبر منتخب مصر من أقوي المنتخبات في العالم حاليا بعد حصول منتخب مصر علي المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة بالدانمارك مطلع العام الحالي وتأتي دعوة الاتحاد الصربي لمواجهة منتخب مصر في إطار إستعدادات منتخب صربيا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها يوم ١٠ من يناير المقبل وتقام منافساتها في ثلاثة دول هلي السويد والنمسا وفرنسا بمشاركة ٢٤ منتخبا تم تقسيمهم علي ٦ مجموعات .

يذكر أن بعثة المنتخب الوطني وصلت إليّ صربيا صباح أمس بعد رحلة طيران إستغرقت ٥ ساعات من القاهرة لصربيا ومنح المدير الفني باروندو لاعبي المنتخب فترة راحة من عناء السفر إستغلها الجميع للنوم والراحة قبل خوض مران بدنيا خفيف مساء أمس .

للتخلص من أثار وعناء السفر قبل خوض المران الأساسي اليوم لوضع خطة اللعب لمواجهة المنتخب الصربي بعد غد السبت في المباراة الودية الأولي للمنتخب الوطني .