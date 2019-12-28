رياضة | عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز في التاسعة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

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وتنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم عبر قناة تايم سبورت المفتوحة على التردد الأرضي كما تذاع عبر beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق عصام الشوالي ويديرهام الحكم جيورجيس جاتوجاتو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بينما يعتلي النجم الساحلي القائمة بـ6 نقاط.