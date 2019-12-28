اونلاين | طريقة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مجانا.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر bein SPORT HD YouTube رابط مباشر Zamale

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نتابع موعد مباراة الزمالك وزيسكو القادمة اليوم،ينتظر عشاق ومحبي القلعة البيضاء نادي الزمالك مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستكون ضد فريق زيسكو الزامبي، ويأمل محبي الزمالك أن تتغير حالة الفريق عن الصورة التي تظهر بها في المبارايات المحلية في الدوري، حيث يواصل الزمالك خسارة النقاط في الدوري، سواء بالتعادل أو الخسارة، الأمر الذي ألقى بالفارس الأبيض حاليا في المركز السادس في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو موعد مهم مشجعى القلعة البيضاء فى لقاء المجموعة الاولي من مجموعات دوري ابطال افريقيا، ستكون المباراة مقامة فى زامبيا وهي ليست اول مره يلعب الزمالك هناك.

نستعرض لكم توقيت مباراة الزمالك ضد زيسكو القادمة اليوم السبت في الثامن والثلاثون من شهر ديسمبر الجاري لعام 2019 وذلك لكافة محبي النادي الأبيض.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات

يحل الزمالك المصري ضيفا ثقيلا على فريق زيسكو الزامبي في ملعبه ليفي موناواسا، وستكون المباراة غدا بإذن الله السبت 28 من شهر ديسمبر لعام 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

تقام هذه المباراة هي مباراة الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يقع الزمالك في المجموعة الأولى مع زيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو القادمة في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب الزمالك في هذه المجموعة

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يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي، حيث حقق الزمالك 3 نقاط من مباراتين، في المباراة الأولى في الكونغو ضد مازيمبي خسر الزمالك بثلاثية مُذلة، ولكن استعاد الزمالك عافيته مع المدرب باتريس كارتيرون وفاز في مباراة الجولة الثانية هنا في مصر على فريق أول أغسطس “بريميرو دي أجوستو” بهدفين نظيفين.

وفي الجولة الثالثة أيضا يلعب فريق مازيمبي مباراة قوية ضد بريميرو دي أجوستو الكونغولي اليوم على ستاد يونيفيرستاريا في أنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو القادمة

القناة الناقلة المعلق البطولة التوقيت

بي ان سبورت 1 محمد فوزي دوري أبطال أفريقيا

ترتيب المجموعة الأولى

مازيمبي في المركز الأول بالعلامة الكاملة ب 6 نقاط من مباراتين.

الزمالك ثانيا برصيد 3 نقاط، فوز وخسارة.

زيسكو في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

بريميرو دي أجوستو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.