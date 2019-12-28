اونلاين | «يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الفيحاء والنصر كورة جول ONLINE رابط ماتش الفيحاء والنصر LI

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مشاهدة مباراة النصر امام الفيحاء بث حي النصر والفيحاء اليوم السبت بدون توقف يستعد النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، ليحل ضيفا على الفيحاء عصر غد السبت في إطار مباريات الجولة 13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء النصر ينفرد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادل وخساراتين ، بينما يحتل الفيحاء حاليا المرتبة 9 برصيد 16 نقطة جمعهم من 4 انتصارات و4 تعادلات و4 خسائر.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ويسعى النصر لاقتناص 3 النقاط أمام الفيحاء للانفراد أكثر بالصدارة خاصة وأن تلك الجولة ستشهد عودة الهلال للمنافسة على اللقب المحلي بعد فراغه من بطولتي دوري أبطال آسيا ، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني ، وكأس العالم للأندية ، الذي حل فيه رابعا.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي الفيحاء هو الآخر يدخل مباراة النصر متسلحا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي هذا الاختبار الصعب للتقدم خطوة نحو المراكز الأولى.