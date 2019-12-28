اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة النصر امام الفيحاء بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش النصر NOW

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر مباراة النصر امام الفيحاء استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بشكل مؤقت برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الوصيف و3 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ويتساوى الأهلي مع الرائد الرابع، وخلفهما التعاون بفارق نقطة في المركز الخامس، بينما يحتل الهلال المركز السادس برصيد 21 نقطة، لكنه يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء موعد مباراة النصر والفيحاء

يحل النصر ضيفًا ثقيلا على الفيحاء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة 3:20 بتوقيت مكة المكرمة و4:20 بتوقيت أبوظبي و2:20 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي مباراة النصر والفيحاء بث حي مواجهة النصر امام الفيحاء اليوم السبت وسيذاع اللقاء على قناة “الرياضية السعودية 3” بأداء صوتي للمعلق الكبير فهد العتيبي.

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ويأتي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بيتروس، جوليانو

خط الهجوم: أمرابط، أحمد موسى، حمدالله

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