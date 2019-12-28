اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر YALLA النصر يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الناصر "العالمي" LIVE

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بثمباشر مباراة النصر امام الفيحاء بدون توقف الان يلتقي فريق النصر أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء وتقام مباراة النصر والفيحاء على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يسعى النصر لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشواره في ترتيب الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء موعد مباراة النصر والفيحاء

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء تقام مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 02:20 بتوقيت القاهرة، و03:20 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

تذاع مباراة النصر والفيحاء عبر قناة KSA Sports 1 HD.

ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.