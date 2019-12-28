اونلاين | مشاهد مباراة النصر امام الفيحاء بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع مباراة النصر "العالمي"

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نقدم خدمة بث حي لمواجهة النصر امام الفيحاء بث مباشر مباراة العالمي اليوم السبت بدون توقف بث مباشر مباراة النصر يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي مواجهة النصر السعودي ويتصدر “العالمي” جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن الهلال الخامس الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 3:20 بتوقيت مكة المكرمة و4:20 بتوقيت أبوظبي و2:20 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء، وسيذاع اللقاء على قناة “الرياضية السعودية 1” بأداء صوتي للمعلق المتميز سمير المعيرفي.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء "العالمي" يسعى للحفاظ على لقبه مشاهدة مباراة النصر والفيحاء

يسعى “العالمي” للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال، حيث أنهى البطولة في الصدارة برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن “الزعيم”.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ويتطلع النصر لحصد لقبه العاشر من الدوري السعودي ليقلص الفارق مع الهلال صاحب الـ15 لقبًا، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي الان مباراة الفيحاء بدون توقف مشاهدة مباراة النصر والفيحاء