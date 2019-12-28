اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Pogba رابط اليونايتد مباشر متعددة Kor

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Pogba رابط اليونايتد مباشر متعددة Kor والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر حيث يخوض الفريقين Manchester United vs Burnley، مواجهة اليوم السبت، والموافق 27 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلير بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

حيث يدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يقطن نظيرة بيرنلي بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت، والموافق 27 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي الدوري الإنجليزي

الساعة 09:45 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت فلسطين.