اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش النصر والفيحاء

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي مباراة النصر والفيحاء اليوم البت يصطدم نادي أهلي جدة بمواجهة نارية ضد الشباب يوم السبت القادم 28 ديسمبر وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ويستضيف ملعب الملك فهد مباراة الأهلي مع الشباب وذلك يوم السبت في تمام الساعة الـ4:50 بتوقيت القاهرة والـ5:40 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:40 بتوقيت أبو ظبي.

بث حي مشاهدة مباراة النصر والفيحاء وينتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي والشباب القادمة في الدوري السعودي عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي ويدخل نادي أهلي جدة تلك المباراة وفي رصيده 23 نقطة حصدها من 11 مباراة وله مؤجلة ضد الهلال من الجولة العاشرة بمسابقة دوري المحترفين.

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء ولعب الأهلي هذا الموسم 11 مباراة بمسابقة الدوري السعودي وفاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مباراتين وسجل الفريق 23 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

يث مباشر اليوم النصر والفيحاء بينما يأتي نادي الشباب في المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 12 مباراة حيثُ فاز في 4 مباريات وتعادل 3 وخسر 5 وسجل 13 هدفاً واستقبلت شباك الليوث 15 هدفاً.

بث حي مواجهة النصر والفيحاء ويطمح نادي الشباب للفوز في تلك المباراة والعودة لسكة الانتصارات من جديد بعد تلقي 4 هزائم متتالية كان آخرها من أبها بالجولة الماضية بهدفين دون مقابل.

بينما على الجانب الآخر؛ يتسلح نادي أهلي جدة بعودة المصابين للمشاركة من جديد وهم؛ الجزائري يوسف بلايلي والسوري عمر السومة والمدافع محمد خبراني وأيضاً اكتمال جاهزية سعيد المولد.