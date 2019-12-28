اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش النصر السعودي جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث حي مباارة النصر والفيحاء اليوم السبت بث مباشر مباراة النصري والفيحاء موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم النصر ولا بديل عن النصر اليوم فالقمة أمامه والراقي خلفه، ينتظر التعثر للانقضاض على الصدارة، فالفارق بين النصر والأهلي 3 نقاط فقط، وسوف يلعب الأهلي مع الشباب اليوم، وكفة الأهلي هي الأرجح، والنصر يعلم ذلك تماماً ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية.

بث حي مواجهة النصر والفيحاء يدخل النصر اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف الأهلي، و5 نقاط عن الهلال، ويأمل في الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري، بينما يدخل الفيحاء اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ويريد تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من ترتيبه في الجدول.

بث مباشر النصر والفيحاء موقف الفريقين في مسابقة الدوري السعودي

النصر : يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 26 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراة، وتلقى الخسارة في مباراتين.

الفيحاء : يحتل المركز التاسع في ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

التشكيل المتوقع لفريق النصر في المباراة

حراسة المرمى : براد جونز.

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خط الدفاع : عوض خميس ، عبد الله مادو ، مايكون بيريرا، سلطان الغنام.

خط الوسط : بيتروس ، عبد الله الخيبري، أحمد موسى، جوليانو ، نور الدين مرابط.

خط الهجوم : عبد الرازق حمد الله.

التشكيل المتوقع لفريق الفيحاء في المباراة.

حراسة المرمى : مسلم الفريخ.

خط الدفاع : أحمد مسعود، جيجي، سامي الخيبري، مخير الرشيدي.

خط الوسط : مهند فلاته، عبد الرحمن البركه، صامويل أوسو، عبد الله المطيري، أرسينو نونيز.

خط الهجوم : روني فرنانديز.