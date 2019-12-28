الامارات | بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم وأمنيته في المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم وأمنيته في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الموعد الذي سيعتزل فيه كرة القدم ويتفرغ لتحدي أخر في حياته وذلك خلال تواجده في مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الـ 14 متحدثاً خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، مشيراً إلى ان ذلك سيحدث في اللحظة التي لا يعود فيها جسده تستجيب بالطريقة الصحيحة في أرض الملعب، عندها يكون وقت المغادرة قد حان، مشيراً إلى ان هذا الشعور لم يأتي إليه حتى الأن.

وقال رونالدو، خلال المؤتمر: “أقيم في دبي خلال زيارتي الحالية في مكانٍ رائع جداً فيه صالة رياضية ومسبح شجعني على التدريب وأنا في عطلة نهاية العام، لم يكن لدي في حياتي سنة سيئة، فأنا دائماً مستعد لمواجهة التحديات. وألعب بنية الفوز دائماً، قبل عدة سنوات، كان سن اللعب في كرة القدم ما بين 30 و32 عاماً، أما الآن فتجد ممن هم في سن الـ 40 يلعبون في أرض الملعب! أعتقد أن المزاج العام للجمهور وللعبة نفسها قد تغير، من بين الأشياء التي أسعى إلى معرفتها وتحديها .. تمثيل فيلم سينمائي وأقول هذا على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو: أتمنى أن أعيش أكثر من 50 سنة لأتعرف على أشياء جديدة وتحديات مختلفة وأحاول أن أجد حلولاً لها”.