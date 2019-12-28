شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخضع للفحص الطبي لحسم عودته لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للفحص الطبي عقب مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وغاب وحيد عن مران الفريق الجماعي أمس؛ بسبب شكواه من آلام عضلية حيث فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي الليلة لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، يحسم الفحص الطبي مشاركة اللاعب من عدمها في التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يخضع للفحص الطبي لحسم عودته لتدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.