شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل التحرك إلى استاد السلام؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء اليوم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، تصل حافلة الأهلي إلى ملعب السلام في السابعة والنصف مساء اليوم، قبل 90 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

يذكر أن الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز اليوم من أجل قطع خطوة جديدة في رحلة الصعود لربع نهائي البطولة، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويمتلك ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين في المنافسات.