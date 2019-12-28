شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة زيسكو.. 3 أرقام مميزة للزمالك أمام الفرق الزامبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق الكرة بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو الزامبي، عصر اليوم السبت في مهمة صعبة للفريق الأبيض، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجارية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل زيسكو المجموعة بنقطة يتيمة، في حين يعتلي مازيمبي الصدارة بـ 7 نقاط من 3 مباريات.

الزمالك خاض 14 مباراة سابقة أمام أندية زامبيا وتمكن من الفوز في 8 منها والتعادل في 4 والخسارة في مباراتين فقط، مسجلاً 28 هدفاً، في حين نال 9 أهداف في شباكه.

1- يمتلك الزمالك رقماً مميزاً في زامبيا يبشر أنصار القلعة البيضاء قبل مواجهة زيسكو اليوم، فمن بين 8 أندية مصرية خاضت مباريات قارية في الأراضي الزامبية لم ينجح سوى فريقين فقط فى تحقيق الفوز والعودة بالانتصار.

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الفريق المصري الأول الذي نجح في الظفر بالانتصار من زامبيا هو المقاولون العرب في إياب نهائي أبطال الكؤوس 1982، والفوز على باور ديناموز في زامبيا بثنائية شهيرة لعبودة.

أما الفريق المصري الثاني هو الزمالك، والذي حقق آخر انتصارات الأندية المصرية في الأراضي الزامبية خلال المشاركات القارية بقدم أحمد الكأس في شباك موفوليرا وندرز الزامبي في إطار منافسات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا 1997.

وفي الوقت الذي نجح خلاله كل من الزمالك والمقاولون العرب في خطف الانتصار في زامبيا، عجزت 6 أندية مصرية أخرى في تذوق طعم الفرحة بالأراضي الزامبية وهي الأهلي وإنبي وحرس الحدود والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

2- الزمالك هو أكثر الأندية المصرية تسجيلاً في شباك الزامبيين برصيد 28 هدفاً، على الرغم من أنه ليس الفريق المصري الأكثر خوضاً للمباريات أمامهم، فعلى الرغم من ملاقاة الأهلي للفرق الزامبية في 16 مباراة إلا أن لاعبيه سجلوا 15 هدفاً فقط.

3- أيضًا الزمالك هو أكثر فريق مصري نجح في تسجيل أهداف في شباك أندية زامبيا في ملعبها، فمن بين 7 مباريات سجل 5 أهداف، بواقع 2 لعبدالحليم على وهدف لكل من أحمد الكأس ونصر إبراهيم وخالد الغندور، في الوقت الذي سجل خلاله المقاولون 3 أهداف والأهلي هدفين، والإسماعيلي هدف وحيد، بينما لم تتمكن أندية حرس الحدود وسموحة والمصري وإنبي من التسجيل في زامبيا.