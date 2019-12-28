عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة 100 ألف إيراني سنويا بسبب هذا المرض

السبت 28 ديسمبر 2019

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، يوم السبت، أن هناك حوالي 100 ألف مواطن في بلاده يتوفون سنويا بسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية عن نمكي قوله إنه ”في الأيام الأولى التي استعرضنا فيها اتجاه المرض في وزارة الصحة، رأينا أن هناك 380 ألف حالة وفاة في إيران، حوالي 100 ألف وفاة تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته“.

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وكشف الوزير نمكي عن وجود نقص في المستشفيات في إيران وتحديدا في العاصمة طهران، وقال: ”يسكن في ضواحي طهران نحو مليون ونصف مليون شخص ليس لديهم سرير في المستشفيات، وينبغي أن يكون إصلاح هذا الوضع بالتأكيد من أولوياتنا“.

وقال: ”إذا نظرنا إلى السنوات الثلاثين الماضية، فقد زاد عدد أسرة المستشفيات لغسيل الكلى في بعض الحالات من 5 إلى 10 مرات، لذلك يجب أن تكون أولويتنا هي ارتفاع ضغط الدم بسبب ارتفاع معدلاته والوفيات الناجمة عن هذا المرض“.

ووفقا لوكالة أنباء ”مهر“، فقد تم تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في ضغط الدم على مستوى البلاد في الفترة من 18 مايو/ أيار إلى 6 يوليو/تموز 2019، وتم قياس ضغط الدم لنحو 30 مليونا و550 ألف شخص، وقد تم الكشف عن وجود مليونين و600 ألف مصاب جديد بمرض ارتفاع ضغط الدم“.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه ”تم الكشف في حملة قياس ضغط الدم في عموم إيران عن وجود 8 ملايين شخص معرضين لخطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم“.