شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. التشكيل المتوقع للأبيض أمام بطل زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو



يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفا على زيسكو يونايتد في العاصمة الزامبية لوساكا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، حيث يبحث أبناء القلعة البيضاء عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المصري أو البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا



ويدخل الزمالك مباراة اليوم المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، بينما يحتل زيسكو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وذلك بعد التعادل بين مازيمبي "المتصدر" برصيد 7 نقاط أمام أول أغسطس صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة زيسكو الزامبى اليوم بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط، وأحمد سيد زيزو في الجناج الأيسر وأشرف بن شرقى في الجناح الأيمن، ويوسف أوباما كصانع ألعاب، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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زيسكو ضد الزمالك .. طاقم التحكيم



ويدير مباراة الزمالك ضد زيسكو حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

هدف خاص لنادي الزمالك ضد زيسكو



ويسعى الزمالك إلى انتصار غائب عن الكرة المصرية فى زامبيا منذ 22 عاماً حيث كان آخر انتصار لأندية مصر في لوساكا من نصيب الزمالك على موفيليرا الزامبي في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عام 1997، وفاز الأبيض بهدف نظيف لأحمد الكاس وقتها.