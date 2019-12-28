شكرا لقرائتكم شوقى غريب: 15 لاعبا جديدا فى الدورى يستحقون الانضمام لقائمة طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك أكثر من 15 لاعبا جديدا بالدورى المصرى ظهروا بمستوى مميز مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة، وأنه يرقبهم عن كثب تمهيداً لضمهم خلال المعسكرات المقبلة للمنتخب، استعداًدا لأوليمبياد طوكيو 2020، واختيار الأفضل من بينهم.

تابع غريب أن هناك أكثر من اسم ظهر بمستوى جيد على رأسهم حسن على لاعب المصرى وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس إنبى، بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحه والذى كان متواجد مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا ونفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

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قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل إقامة احتفالية لمنتخب مصر الأوليمبى والتى كان مقررا لها 3 يناير المقبل إلى موعد يُحدد لاحقاً نظراً لارتباط أكثر من لاعب بمباريات مع فرقهم والبحث عن موعد مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة، بعد طلب أحد الرعاة إقامة تكريم للمنتخب بعد الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للاوليمبياد والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

كان أحد الرعاة قد طلب من اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى راعى الجبلاية اقامة احتفالية لتكريم لاعبى منتخب مصر الاوليمبى والجهاز الفنى بعد الانجاز الذى تحقق بفوز الفراعنة بكأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى والتأهل لأولمبياد طوكيو فى يوليو من العام المقبل 2020.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبى بعد التأهل الرسمى إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لاول مرة فى التاريخ، تقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهى مصر وغانا والكاميرون ومالى ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.