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شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة قبل مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دورى ابطال افريقيا
الزمالك ضد زيسكو
وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.
زيسكو ضد الزمالك
ويدخل الزمالك مباراة زيسكو الزامبى باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، خاصة بعدما انتهت مباراة مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ليتمسك مازيمبي الكونغولي بصدارة المجموعة الاولي بعد خوضه 3 مباريات ونجاحه في الوصول للنقطة السابعة من 3 مباريات حيث حقق الفوز علي كل من الزمالك وزيسكو يونايتد وتعادل اليوم أمام أول أغسطس الانجولي.
ترتيب مجموعة الزمالك
ويأتي الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام مازيمبي وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.
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