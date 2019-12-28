من الهندسة إلى كرة القدم.. إحدى ناشئات وادي دجلة.. توجت بجائزة الحذاء الذهبي.. قصة المصرية سارة عصام نجمة نادي "ستوك سيتي" الإنجليزي

نجاح المرأة لم يكتفي فقط في المناصب، ولكن لعبة كرة القدم أنجبت بطلة مصرية جديدة استكمالاً لنجاحات المرأة في عدة مجالات.

وكانت اللاعبة المصرية سارة صلاح المحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي توجت بجائزة الحذاء الذهبي، في جوائز الأفضل في الفريق، بعد إحرازها 12 هدفا خلال الموسم الجاري.

وانضمت سارة عصام الملقبة بـ "صلاح" إلى صفوف الفريق الإنجليزي مطلع عام 2017 قادمة من صفوف فريق وادي دجلة، وسرعان ما خطفت الفتاة العشرينية المهووسة بكرة القدم الأنظار إليها، وفي أقل من عام توجت بجائزة أفضل رياضية عربية في انجلترا.

لم تنشغل سارة بما انشغل به بنات جيلها، الموضة، الارتباط؛ بل وهبت نفسها لكرة القدم، تحكي الفتاة في إحدى حوارتها السابقة "ضحيت بالكثير مما يفعله من هن في سني، وكل هذا من أجل حلمي". حسبما ذكر موقع "المنصة".

بدأ مشوار سارة الكروي حين انضمت إلى صفوف ناشئات فريق وادي دجلة في عام 2013، بعد نجحت الفتاة في لفت انتباه عدد كبير من الأندية الأوروبية، واصلت الفتاة مشوارها الرياضي بجانب التعليمي، حيث سافرت إلى انجلترا لاستكمال دراسة الهندسة، وهناك أجرت اختبارات في عدة فرق انجليزية، لتنضم أخيرًا إلى فريق ستوك سيتي وتبدأ معه مسيرة النجاح.

لعبت سارة عصام مع النادي الإنجليزي في عدة مراكز، وأجادت اللعب في مراكز مهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم، لتتوج مجهوداتها في صفوف الفريق بـجائزة"أفضل هدف" لشهر يناير الماضي، حسب ما أعلنه حساب نادي ستوك سيتي.

في بداية مشوارها الكروي واجهت رفض أهلها لاحتراف كرة القدم " والدتي رفضت اني احتراف وطلبت مني أركز في مشواري التعليمي" لكن سرعان ما أدركت العائلة أهمية الكرة في حياة سارة " الكرة بالنسبة لي حياة، عندما أقول لأحد إني ألعب كرة القدم، لا يصدق أحد ذلك".

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وقالت سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، إنّ دراستها للهندسة كان حلما يراودها منذ الصغر.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc": "كان حلم من أحلامي وأنا صغيرة إني أدرس هندسة لأن والدي مهندس وأخويا مهندس".

وتابعت: "كنت شقية جدا في المدرسة، وكانوا بيقولوا دايمًا طول ما أنتِ شقية مش هتوصلي لكلية الهندسة لأن دايمًا كان في نظرهم إنّ الهادي هو اللي بيحقق حلمه".

وأوضحت: "تخصصت في الهندسة المدنية، ولقيت نفسي فيها لأنها لايقة على تفكيري، وكنت كويسة قوي فيها، وكنت عارفة أوصل لحلول كويسة وثبت عليها".

واستطردت: "دفعتي في هندسة مدني فيها حوالي 5 بنات، لأن البنات في إنجلترا معندهاش الجرأة إنّهم يدخلوا هندسة، لكن تفكير البنات بيتغير، وبيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم أكتر، خصوصًا أمّا يتقالنا إنّ كرة القدم لعبة رجال أو كلية الهندسة كلية رجال فبنعند أكتر ونفضل ورا حلمنا". حسبما نشر موقع "هن".

وعن بداياتها في إنجلترا أوضحت: "كنت بخلي بالي من كل تصرف من تصرفاتي عشان هيقاس عليه المصريين كلهم".

ونالت سارة عصام المحترفة ضمن صفوف ستوك سيتي والمنتخب الوطني للسيدات، دعما واسعا من جماهير الفريق الإنجليزي، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها منذ انتقالها إلى إنجلترا، قادمة من وادي دجلة بالدوري المصري.

وأبرزت صحيفة "ستوك ديلي" البريطانية، الاستحسان والدعم الذي نالته سارة عصام من جماهير الفريق الإنجليزي، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بتسليط وسائل الإعلام، الضوء على الإنجازات التي تحققها لاعبة وادي دجلة السابقة، كما يحدث مع محمد صلاح جناح ليفربول.