شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الرماية ، برئاسة حازم حسنى، عن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية بالكويت المحدد لها الفترة من 10 وحتى 18 يناير المقبل، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: شيماء حشاد والزهراء شعبان وهديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات، وأسامة السيد ومحمد حمدى عبد القادر ويوسف حلمى على صعيد الرجال، أما فى منافسات المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف و مسكات على و معهم اللاعب حافظ جمال حافظ .

وأنهت بعثة الرماية منافسات البطولة العربية بالإمارات الخميس الماضى بالحصول على 7 ميداليات متنوعة على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات علىى فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

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كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.

45 ميدالية حصيلة مصر فى البطولة الأفريقية للرماية

وحصدت مصر مؤخراً لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ45 ميدالية، وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية الذى يسعى جاهدا لتحقيق ميدالية أولمبية فى منافسات طوكيو 2020 فى ظل تألق نجوم الرماية أمثال عبد العزيز محيلبة وعزمى محيلبة وسامى عبد الرازق وشيماء حشاد.

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فى فبراير

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.