شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصرى و"دح" طنطا وحارس إنبى تحت أنظار المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب ، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن هناك أكثر من 15 لاعباً جديداً بالدورى المصرى ظهروا بمستوى مميز مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة، وأنه يرقبهم عن كثب تمهيداً لضمهم خلال المعسكرات المقبلة للمنتخب استعداًدا لأولمبياد طوكيو 2020، واختيار الأفضل من بينهم.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إن هناك أكثر من اسم ظهر بمستوى جيد، وعلى رأسهم حسن على لاعب المصرى، وأحمد ياسين من مصر المقاصة، وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا، ومحمود جاد حارس إنبى، بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجدا مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا، ونفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

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وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل إقامة احتفالية لمنتخب مصر الأولمبى، والتى كان مقررا لها 3 يناير المقبل، إلى موعد يُحدد لاحقاً نظراً لارتباط أكثر من لاعب بمباريات مع فرقهم، والبحث عن موعد مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة، بعد طلب أحد الرعاة إقامة تكريم للمنتخب بعد الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للأولمبياد والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وكان أحد الرعاة قد طلب من اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى راعى الجبلاية إقامة احتفالية لتكريم لاعبى منتخب مصر الأوليمبى والجهاز الفنى بعد الإنجاز الذى تحقق بفوز الفراعنة بكأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر الماضى والتأهل لأولمبياد طوكيو فى يوليو من العام المقبل 2020.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبى بعد التأهل الرسمى إلى أولمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، تقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهى مصر وغانا والكاميرون ومالى و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.