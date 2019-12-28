شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة أسوان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، قائمة فريقه التى تستعد للسفر لأسوان لمواجهة تماسيح النيل غداً بالدورى، حيث يتوجه فريق طلائع الجيش لمدينة أسوان ظهر اليوم، السبت، استعداداً لملاقاة "تماسيح النيل" المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد أسوان الرياضى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدورى العام.

وضمت قائمة الطلائع كلاً من: "محمد بسام وأحمد سمير وعمرو السيسى ومحمود سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وعمرو جمال ومحمد سمير ومحمد شحاته وفرانك ستيفن وأحمد كابوريا وتالا نداى ومحمد ناصف وخالد سطوحى وأحمد داوودا ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا".

وكان الطلائع قد خسر مباراته الأخيرة فى المسابقة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة العاشرة للدوري، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة العسكرى ظهر اليوم، ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11.

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واستقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وطلب طارق يحيى، المدير الفنى للفريق، ضرورة تدعيم مركز المدافع فى ظل تلقى شباك الفريق 11 هدفاً خلال 9 مباريات مشيرًا إلى ضرورة التعاقد مع ديفندر قوى يعيد الاتزان لخط وسط الفريق بالإضافة للتعاقد مع جناح أيمن فى ظل كثرة الاصابات التى يعانى منها هذا المركز.

وعن رؤيته لأداء الطلائع هذا الموسم قال طارق يحيى، "لعبت مباراة واحدة على ملعبى من إجمالى 7 مباريات، وتسلمت المهمة منذ وقت قصير، وأشعر أنى أدرب الفريق على الطريق الصحراوى من كثرة السفر، ومع قدوم مباريات الدور الثانى سيتغير الوضع تماماً لأن ترتيب مباريات الطلائع فى الدور الثانى مريح نسبياً عن الدور الاول، وأنوى عقد جلسة مع مسئولى النادى لحسم ملف الصفقات الشتوية والاستبدال لتدعيم الفريق بشكل مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".