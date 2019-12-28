شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 28 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019

مباريات اليوم السبت

تقام اليوم السبت 28-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في البريميرليج.



حيث يستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة جوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيرنلي نظيره مانشستر يونايتد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الثالثة عصراً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوادني في السادسة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء ، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في التاسعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي، في التاسعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباريات البطولة العربية

تُقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في ربع نهائي البطولة العربية، في السادسة مساء، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS 3 HD.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة برايتون وبورنموث في الثانية والنصف ظهراً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون في الخامسة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة ساوثهامتون وكريستيال بالاس، في الخامسة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

تُقام مباراة واتفورد وأستون فيلا في الخامسة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

تُقام مباراة وست هام يونايتد وليستر سيتي، في السابعة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة نوريتش سيتي وتوتنهام، في السابعة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباريات الدوري السعودي

تُقام مباراة الفيحاء والنصر، في الثانية وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD.

تُقام مباراة أبها وضمك، في الثانية وأربعون دقيقة ظهرا، بتوقيت القاهرة، الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD.

تُقام مباراة الاتفاق والتعاون، في الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة عصرا، بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD.

تُقام مباراة الشباب والأهلي، في الرابعة وخمسون دقيقة عصرا، بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD.

تُقام مباراة الاتحاد والفتح، في السادسة وخمسون دقيقة مساء، بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD.