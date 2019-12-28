شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بيرنلي في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي فريق بيرنلي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب "تيرف مور"، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد استطاع أن يعودة إلى سكة الانتصارات بفوز مثير ومستحق على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام بيرنلي حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: لو شاو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا خط الوسط: سكوت مكتوميناي- فريد- أندرياس بيريرا Advertisements خط الهجوم: أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود- ماركوس راشفورد. التشكيل المتوقع لبيرنلي أمام مانشستر يونايتد حراسة المرمى: نيك بوب خط الدفاع: فيليب بارديسلي - جيمس تاركوفيسكي - بن ميي - تشارلي تايلور خط الوسط:جيفري هندريك - جاك كورك - أشلي ويستوود - دويت مكنيل خط الهجوم: أشلي بارنس - كريس وودس. ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بيرنلي في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

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