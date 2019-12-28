مانشستر يونايتد يحل ضيفًا ثقيلاً على بيرنلي في البريميرليج

السبت 28 ديسمبر 2019

يلتقي فريق بيرنلي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب "تيرف مور"، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



مانشستر يونايتد استطاع أن يعودة إلى سكة الانتصارات بفوز مثير ومستحق على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية.

موعد مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد

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تبدأ مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد عبر قناة bein Sport HD 2.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بيرنلي في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.