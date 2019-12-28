شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي الأهلي السعودي أمام نظيره الشباب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الأهلي والشباب على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز). ويسعى الأهلي لتحقيق النقاط الثلاث من أجل الأقتراب من الصدارة، حيث يحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 26 نقطة. موعد مباراة الأهلي والشباب Advertisements تقام مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والشباب تُذاع مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي عبر قناة KSA Sports 1 HD. معلق مباراة الأهلي والشباب يعلق على مباراة الأهلي والشباب، عبد الله الحربي. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقاط.

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