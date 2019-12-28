شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي فريق اتحاد جدة أمام نظيره الفتح اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة اتحاد جدة والفتح على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ). موعد مباراة الاتحاد والفتح Advertisements تقام مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة و7:50 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح تذاع مباراة الاتحاد والفتح، عبر قناة KSA Sports 2 HD. ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.