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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
يلتقي فريق اتحاد جدة أمام نظيره الفتح اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتقام مباراة اتحاد جدة والفتح على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).
موعد مباراة الاتحاد والفتح
تقام مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة و7:50 بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح
تذاع مباراة الاتحاد والفتح، عبر قناة KSA Sports 2 HD.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.
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