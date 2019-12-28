شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة توتنهام ونوريتش سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي نادي نوريتش سيتي أمام نظيره توتنهام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "كارو رود".

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من أجل الدخول في المربع الذهبي. تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم: حراسة المرمى: باولو جازانيجا. خط الدفاع: توبي الديرفيريلد - يان فيرتونخين - دافينسون سانشيز - سيرج اورييه - ريان سيسيجنون. خط الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - ديلي ألي - لوكاس مورا. Advertisements خط الهجوم: هاري كين. التشكيلة المتوقعة لنوريتش سيتي أمام توتنهام: حراسة المرمى: كرول. خط الدفاع: بيرام - هانلي - زيمرمان. خط الوسط: ارونز - ترابيل - تيتيي - كانتونيل - ميكلين - بوينديا. خط الهجوم: تيمو بوكي. ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة.

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