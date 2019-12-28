شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحل ضيفًا على نوريتش سيتي من أجل المربع الذهبي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلاً على نادي نوريتش سيتي، على ملعب كارو رود في اليوم الأول من منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البوكسينج داي".

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من أجل الدخول في المربع الذهبي. موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي Advertisements تقام مباراة توتنهام ونوريتش سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة توتنهام ونوريتش سيتي تذاع مباراة توتنهام ونوريتش سيتي عبر قناة bein sport HD 4. ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة.

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