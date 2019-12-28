شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة وست هام يونايتد وليستر سيتي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يستعد لفريق ليستر سيتي لمواجهة نادي وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب لندن الأولمبي.

التشكيلة المتوقعة لـ ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد: حراسة المرمى: شمايكل. خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز. خط الوسط: نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون - ايوزي بيريز - برايت. Advertisements خط الهجوم: جيمي فاردي. تشكيلة وست هام يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم: حراسة المرمى : دافد مارتن خط الدفاع : آرون كريسويل – أنجيلو أوغبونا – فابيان بالبوينا – ريان فريدريكس خط الوسط : ديكلان رايس – فيليبي أندرسون – بابلو فورنالس – مارك نوبل – روبير سنودغراس خط الهجوم : ميشيل أنطونيو. ويحتل وست هام المركز السابع عشر بجدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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