شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي فريق النصر أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر والفيحاء على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية. يسعى النصر لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشواره في ترتيب الدوري السعودي. Advertisements موعد مباراة النصر والفيحاء تقام مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 02:20 بتوقيت القاهرة، و03:20 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء تذاع مباراة النصر والفيحاء عبر قناة KSA Sports 1 HD. ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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