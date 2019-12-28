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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 19 والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة مانشستر سيتي من وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
حيث تمكن رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي من تسجيل هدفين، فيما غاب جيمي فاردي عن التهديف خلال تلك الجولة والتي يطلق عليها "البوكسينج داي".
وأحرز لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد هدفًا أمام نيوكاسل، فيما غاب النجم المصري محمد صلاح عن التهديف خلال تلك الجولة.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.
بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 12 هدفًا.
ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.
تشيلسي، تامي أبراهام، 11 هدفًا.
داني إنجز، ساوثهامبتون، 11 هدفًا.
رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.
هاري كين، توتنهام، 10 أهداف.
ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.
محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.
تيم بوكي، نورويتش سيتي، 9 أهداف.
سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 9 أهداف.
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