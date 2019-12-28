ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة التاسعة عشر

السبت 28 ديسمبر 2019

أسدل الستار عن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة مانشستر سيتي من وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وشهدت جولة "البوكسينج داي"، فوز ليفربول صاحب الصدارة على ليستر سيتي صاحب الوصافة، بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وسقوط تشيلسي أمام ساوثهامبتون بهدفين بلا مقابل.

وفاز توتنهام على برايتون بهدفين مقابل هدف، وفوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 ليفربول، 52 نقطة.

2 ليستر سيتي، 39 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 38 نقطة.

4 تشيلسي، 32 نقطة.

5 وولفرهامبتون، 30 نقطة.

6 توتنهام، 29 نقطة.

7 شيفيلد يونايتد، 29 نقطة.

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8 مانشستر يونايتد، 28نقطة.

9 كريستال بالاس، 26 نقطة.

10 نيوكاسل، 25 نقطة.

11 آرسنال، 24 نقطة.

12 بيرنلي، 24 نقطة.

13 إيفرتون، 22 نقطة.

14 ساوثهامبتون، 21 نقطة.

15 برايتون، 20 نقطة.

16 بورنموث، 20 نقطة.

17 وست هام، 19 نقطة.

18 أستون فيلا، 18 نقطة.

19 واتفورد، 13 نقطة.

20 نورويتش، 12 نقطة.