الامارات | لاعب هامبورغ وعائلته في ضيافة نادي الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب هامبورغ وعائلته في ضيافة نادي الامارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت إدارة نادي الإمارات لاعب المنتخب الألماني تحت 18 سنة ونادي هامبورغ جونا فابيتش هو نجل المدرب السابق لنادي الإمارات الراحل رينهارد فابيتش الذي درب الفريق الأول (2005 - 2007 )، والذي توفي بعد معاناة مع المرض في عام 2009، حيث يتواجد اللاعب مع فريقه الألماني في معسكر بدبي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي محمود حسن الشامسي ورئيس شركة كرة القدم محمد اسماعيل العوضي، وقامت بتكريمهما، مرحبين باللاعب ووالدته حيث حضرا جانبا من تدريبات الفريق الأول وتدريبات لاعبي المراحل السنية وقاما بجولة شملت مرافق النادي وعبر اللاعب عن سعادته بحفاوة وحرارة الاستقبال، وقال فابيتش ( في تصريحات صحفية ): جئنا اليوم الى بلدنا الثاني الإمارات، في إمارة رأس الخيمة وهي بمثابة فرحة لنا وسعدنا كثيرا في النادي الذي درب فيه والدي وأقدم الشكر لإدارة ولاعبي النادي في مختلف المراحل على الاستقبال الرائع الذي لمسته مع والدتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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