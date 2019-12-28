الامارات | بالفيديو: كريم بنزيما يلعب كرة القدم مع فيل في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كريم بنزيما يلعب كرة القدم مع فيل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، في مقطع فيديو، أثناء لعبه كرة القدم مع فيل في أحد شواطئ دبي، في مقطع حظي بمشاهدات كبيرة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر بنزيما على حسابه الرسمي في إنستغرام صورة له أثناء لعبه مع الفيل، بينما تداول بعض المغردون على "تويتر" مقطع فيديو للاعب الفرنسي، وسط إعجاب كبير من الحضور.

ويقضي لاعب ريال مدريد إجازة في دبي بسبب توقف الدوري الإسباني، بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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