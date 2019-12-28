شكرا لقرائتكم خبر عن هدية جديدة لليفربول مع سقوط حامل اللقب في معقل الذئاب (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر سيتي خارج قواعده بنتيجة 3-2 ضد وولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة 19 من البريميرليج، ليفشل الفريق في استعادة المركز الثاني في جدول الترتيب والحفاظ على المسافة بينه وبين المتصدر الحالي للمسابقة، ليفربول.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم، وهو العدد الذي يفوق رقم الهزائم التي تلقاها الفريق في الدوري خلال الموسم الماضي بأكمله (4 في 38).

وتعرض حامل اللقب لعدة سيناريوهات متقلبة في مباراة بكل تأكيد هي واحدة من المباريات الأكثر إثارة في الدوري هذا الموسم.

وخسر الضيوف حارس مرماهم، البرازيلي إيدرسون، بالبطاقة الحمراء بعد 11 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليكمل الفريق 80 دقيقة تقريبًا من زمن المباراة بـ10 لاعبين.

وأوضحت الإحصائيات ان حالة طرد إيدرسون هي حالة الطرد الرابعة لمانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف البطولات، وهو عدد بطاقات حمراء لم يحصل عليه أي فريق آخر من فرق البريميرليج هذا الموسم.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن مانشستر سيتي تمكن من التقدم في النتيجة 2-0 عن طريق الجناح المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج الذي سجل هدفيه رقم 10 و11 في الدوري هذا الموسم، ليتمكن للموسم الثالث على التوالي من تسجيل 10 أهداف أو أكثر في موسم من الدوري، بعد أن كان فشل في الوصول لهذا الحاجز التهديفي لـ6 مواسم متتالية.

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وأعاد الجناح المهاجم ذو الأصول المالية، أداما تراوري، فريقه للمباراة بهدف في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الثاني، ليهيمن أصحاب الأرض على مجريات اللعب مستغلين الدفعة المعنوية بجانب النقص العددي للضيوف، وينجحون في إدراك التعادل قبل 8 دقائق فقط من النهاية بواسطة المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز، الذي سجل هدفا من صناعة أداما تراوري.

وبينما ظن الجميع أن مانشستر سيتي أهدر نقطتين مجددًا في صراع اللقب، خطف الظهير الأيمن الأيرلندي مات دوهيرتي هدف الفوز للذئاب قبل نهاية المباراة بدقيقة، ليفوز وولفرهامبتون ذهابًا وإيابًا على مانشستر سيتي، ويصبح أول فريق يحقق ذلك منذ تشيلسي في موسم 2016/2017.

ولم يستحوذ مانشستر سيتي على الكرة سوى بنسبة 37.8% ضد الذئاب، وهي أقل نسبة حققها الفريق في مباراة بالدوري تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وتلقت شباك مانشستر سيتي 23 هدفا بعد أول 19 جولة هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف الذي استقبلته شباك الفريق خلال الموسم الماضي بأكمله في البريميرليج (23 هدفا في 38 مباراة).

وواصل أداما تراوري تألقه بالتخصص ضد مانشستر سيتي، فالجناح الشاب اشترك في تسجيل 4 أهداف ضد مانشستر سيتي في مباراتي الدور الأول والدور الثاني (سجل 3 وصنع 1)، وهو نفس عدد مساهماته التهديفية ضد بقية الفرق الأخرى في الدوري هذا الموسم (3 تمريرات حاسمة وهدف).

وابتعد مانشستر سيتي عن الصدارة بـ14 نقطة كاملة، ولم يجمع الفريق سوى 39 نقطة من أول 19 جولة هذا الموسم، وهو أقل عدد من النقاط يحصده الفريق عند هذه المرحلة من الموسم خلال ولاية المدرب بيب جوارديولا (موسمه الرابع مع النادي).

وحافظ وولفرهامبتون على عادته في تحقيق النقاط من وضعية الخاسر، فالذئاب حققوا 14 نقطة من وضعية المهزوم في البريميرليج هذا الموسم، وهو العدد الأكبر على مستوى بقية الفرق (أرسنال وليستر ثاني أقرب الفرق بتحقيقهما 11 نقطة لكل فريق من وضعية الخاسر).