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ليستر سيتي في مواجهة صعبة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليستر سيتي في مواجهة صعبة أمام وست هام في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

يستعد لفريق ليستر سيتي لمواجهة نادي وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب لندن الأولمبي.

وتعرض نادي ليستر سيتي لهزيمة قاسية من برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي.

بينما يبحث وست هام يونايتد عن الانتصار من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر.

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موعد مباراة وست هام وليستر سيتي

تقام مباراة وست هام وليستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليستر سيتي

تذاع مباراة وست هام وليستر سيتي عبر قناة bein Sport HD 2.

ويحتل وست هام المركز السابع عشر بجدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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