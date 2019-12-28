شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ريال مدريد علي رادار روما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية رغبة إيسي روما في التعاقد مع نجم ريال مدريد ماريانو دياز علي سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود بند يسمح للنادي الإيطالي بأحقية الشراء

وأشارت ؛ إلي ان راتب اللاعب سوف ينقسم علي الناديين ليدفع كلاً من الفريقين ٢.٢ مليون يورو وفي القريب العاجل سيتم الإتفاق لينتقل اللاعب إلي ملعب الأولمبيكوس يذكر أن اللاعب قد خرج من حسابات المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان والذي لا يشرك اللاعب في أي مباراة ليصبح إنتقال دياز إلي روما مسألة وقت.

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