لأول مرة منذ 12 عاما.. الجبلاية تفتح باب الانتقالات الشتوية لكل الأندية

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الانتقالات الشتوية فى الأول من يناير المقبل بدون منع لأى نادى من قيد الصفقات الجديدة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من 12 سنة والتى كان يتم فيها منع عدد من الأندية من القيد الشتوى بسبب وجود مستحقات متأخرة عليهم، قبل أن يتم حل الأزمة فى نهاية فترة الانتقالات عن طريق سداد جزء من المستحقات المتأخرة .

كان الزمالك قد أنهى جميع المستحقات المتأخرة للاعبين القدامى على رأسهم محمود فتح الله وأحمد حسن ومحمد سعيد قطه وعبد الواحد السيد، ونفس الامر لأندية الإسماعيلى والمصريو الاتحاد السكندري.

تابع مسئوول اتحاد الكرة أن أندية الدورى الممتاز سددت المستحقات المتأخرة عليهم وعلى رأسها الزمالك والمصرى لمشاركتهما فى دورى أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية، ومن شروط الكاف عدم وجود أى مستحقات متأخرة على أى نادى يشارك ببطولاته .

Advertisements