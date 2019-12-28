شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يدرس الاتحاد بـ"الفيديو" قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد السلحدار على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ، ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد فوزى ، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي مصطفى، أحمد أيمن ، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي ، همام طارق، حازم مرسى"
يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.
وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.
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