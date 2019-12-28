الأهلي ضد بلاتينيوم .. أزارو يقود الهجوم الأحمر في التشكيل المتوقع أمام بطل زيمبابوي

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم
يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء اليوم (السبت)، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم
ومن المتوقع أن يخوض فايلر المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمي، أمامه أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج محوري ارتكاز، ومحمد مجدي "قفشة" صانع ألعاي، وحسين الشحات في الجناح الأيمن ، وجونيور أجايي في الجناح الأيسر، ووليد أزارو مهاجم صريح.
دوري ابطال افريقيا
مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم تقام في حضور 10 الاف متفرج بعد موافقة الأمن، في الوقت الذي تقرر أن يكون فتح بوابات ستاد السلام بداية من الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم غلق البوابات قبل موعد انطلاق المباراة بساعة واحدة.
يدير مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.
ترتيب مجموعة الأهلي .. النجم الساحلي في الصدارة
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.
موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال السوداني
ويأمل الأهلي استمرار الانتصارات والفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم الساحلي على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة حينما يستضيف الهلال السوداني في السادسة مساء اليوم على ملعب الملعب الأوليمبي برادس.
الاهلي ضد بلاتنيوم
في المقابل، يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلي ، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك في جعبته أي نقاط بعد الخسارة في أول مباراتين له في دور المجموعات.
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